Olimpiadi, colpo di scena sulla campionessa: nessuno lo sapeva

Ai Giochi Olimpici di Parigi trionfa al primo turno la sciabolatrice egiziana Nada Hafez, battendo l’americana Elizabeth Tartakovsky ma ha poi, dovuto sventolare bandiera bianca dopo aver perso gli ottavi di finale. Un cammino che si augurava poter essere più lungo, ma che ha potuto vivere nonostante i cambiamenti. Subito dopo la gara infatti, ha fatto un annuncio inaspettato.

Colpo di scena sulla campionessa

Nada Hafez ha tenuto tutto in gran segreto fino al momento in cui ha dovuto abbandonare le Olimpiadi 2024. La sua avventura a Parigi, infatti, si è conclusa agli ottavi, battuta dalla coreana Hayoung Jeon per 15-7. La vittoria più bella di Nada Hafez, però, non è ancora arrivata. “Ho voluto dimostrare la forza, la perseveranza e l’implacabilità della donna egiziana. E vincere contro la campionessa americana, numero 7 del ranking mondiale, è una chiara dimostrazione di ciò che un’atleta egiziana, un medico e soprattutto una donna possono fare”, ha sottolineato la sciabolatrice spigando perchè h nascosto il segreto così a lungo. Ma qual è questo segreto?

