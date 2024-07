Olimpiadi ginnastica artistica medaglia d’argento per l’Italia. L’Italia ha conquistato un’altra medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024, la nona in totale per questa edizione. Nella competizione di Ginnastica Artistica a squadre, le ragazze italiane hanno ottenuto la medaglia d’argento, superate solo dagli Stati Uniti di Simone Biles, che hanno vinto l’oro, e davanti al Brasile, che si è aggiudicato il bronzo. Le atlete azzurre hanno mostrato un’eccezionale performance alle parallele e alla trave, con Manila Esposito e Alice D’Amato in evidenza, insieme ad Angela Andreoli nel corpo libero ed Elisa Iorio.

Le atlete italiane hanno ottenuto l’argento nella Ginnastica Artistica a squadre con un punteggio complessivo di 165.494, alle spalle degli Stati Uniti di Simone Biles, che hanno totalizzato 171.296 punti per la medaglia d’oro, e davanti al Brasile, terzo con 164.497 punti. La squadra italiana ha iniziato con il volteggio, dove Manila Esposito e Alice D’Amato hanno eseguito con successo due volteggi complicati, ottenendo rispettivamente 14.166 e 13.933 punti. Angela Andreoli ha eseguito un esercizio con un avvitamento e mezzo, guadagnando 13.566 punti.

Il punto di svolta è stato alle parallele, con Giorgia Villa che ha ottenuto 13.766 punti e Alice D’Amato che ha eseguito un esercizio perfetto valutato 14.633 punti. Elisa Iorio ha contribuito positivamente con 14.266 punti, portando l’Italia al secondo posto dietro agli Stati Uniti al termine di questa rotazione. Alla trave, Manila Esposito ha eseguito senza errori, aggiudicandosi 13.966 punti, seguita da Alice D’Amato con 13.933 punti e da Angela Andreoli con 13.300 punti, mantenendo così il secondo posto a una rotazione dalla fine.

Nella quarta e ultima rotazione al corpo libero, Manila Esposito ha iniziato con un punteggio di 12.666, seguita da Alice D’Amato con 13.466 punti. Angela Andreoli ha concluso con un’eccezionale performance di 13.838 punti, garantendo all’Italia l’argento dietro agli Stati Uniti e davanti al Brasile. Con questa medaglia, l’Italia ritrova il podio olimpico nella Ginnastica Artistica dopo 96 anni.