Olimpiadi, vince l’italiana: poi il crollo improvviso

Sara Errani e Jasmine Paolini ancora avanti! Le due azzurre hanno avuto diversi problemi nello sbarazzarsi della coppia francese formata da Garcia/Parry, ma le azzurre non hanno mai mollato neanche nei momenti più difficili, vincendo con il punteggio di 5-7 6-3 10-8 in oltre due ore e un quarto. Alla fine della gara l’italiana ha avuto un crollo improvviso.

Errani e Paolini ai quarti di finale alle Olimpiadi

Dopo oltre due ore di battaglia, le azzurre Errani e Paolini battono le francesi Garcia e Parry per 5-7, 6-3, 10-8 e si qualificano ai quarti di finale del torneo di tennis doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi.

Le italiane, sulla carta nettamente superiori alle rivali, hanno rischiato un’eliminazione contro le padrone di casa, trascinate con forza dal tifo.Dopo un primo set già vinto, sul 5-2, sono state rimontate e hanno perso per 5-7, con 4 set point non sfruttati. La toscana e la ravennate, però, non si perdono d’animo e, pazientemente alzano il livello dell’attenzione vincendo il secondo set, per poi arrivare al tie-break. Qui Errani e Paolini si portano avanti, hanno tre match point, i primi due li mancano, poi il terzo è quello vincente. Entrambe, sia Errani che Paolini, sono state eliminate nel torneo singolare.

Quando l’incontro finisce Errani si commuove, piange, è un grande successo.

