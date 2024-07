Altri sport. Olimpiadi, Settebello super: Croazia ko, ora i quarti di finale. La Nazionale di pallanuoto maschile dell’Italia è la squadra di pallanuoto che rappresenta l’Italia nelle competizioni internazionali; è posta sotto la giurisdizione della Federazione Italiana Nuoto. È una delle nazionali più titolate al mondo avendo vinto, in almeno un’occasione, i cinque titoli internazionali più importanti: Giochi olimpici (1948, 1960, 1992), Mondiali (1978, 1994, 2011, 2019), Europei (1947, 1993, 1995), Coppa del Mondo (1993) e World League (2022). È conosciuta con il celebre soprannome di Settebello, utilizzato per la prima volta nel 1948 ai Giochi olimpici di Londra dal radiocronista Nicolò Carosio. La sua avvenutura alle Olimpiadi di Parigi 2024 per ora sembra procedere senza paura. (Continua a leggere dopo le foto)

Seconda vittoria in altrettante partite del girone per l’Italia della pallanuoto alle Olimpiadi 2024. Il Settebello, che in questo modo consolida il primo posto nel raggruppamento e si avvicina ai quarti di finale, travolge anche la Croazia: 14-11 dopo il 6-6 della prima metà di gara, con Del Lungo che para un rigore e Francesco Di Fulvio protagonista assoluto e autore di un poker. Gli azzurri giocheranno il 1° agosto 2024 contro il Montenegro.