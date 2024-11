Nozze vip da sogno, la figlia della famosissima si è sposata per la terza volta – Un matrimonio da favola per la figlia della nota showgirl. L’incantevole cerimonia è stata celebrata sulla spiaggia, con amici e familiari pronti a festeggiare. Le magnifiche nozze sono avvenute in Kenya, dove la coppia vive. (continua a leggere dopo le foto)

Brigitta Cazzato, la prima figlia nata dal matrimonio ormai finito tra Loredana Lecciso e Fabio Cazzato, si è sposata, coronando il suo sogno d’amore accanto al compagno Yan Goby. I due si sono conosciuti in Kenya nel 2021 ed è proprio nel resort di lusso gestito da lui che ha avuto luogo l’attesa cerimonia. Per loro si tratta del terzo “fatidico sì”. Difatti Brigitta Cazzato e Yan Goby erano già diventati marito e moglie nel 2022 con un rito civile celebrato a Lecce. A seguire i due avevano tenuto un secondo ricevimento super riservato in Kenya. A distanza di qualche mese la coppia ha voluto organizzare delle nozze da sogno. Non avevano festeggiato con amici, parenti e colleghi di lavoro: per questa ragione hanno pianificato un maxi matrimonio in riva al mare, in Kenya, a Watamu, vicino a Malindi. (continua a leggere dopo le foto)

Brigitta Cazzato, la figlia di Loredana Lecciso si è sposata in Kenya

La cerimonia, lo dicevamo, è stata celebrata sulla spiaggia, con amici e familiari pronti a festeggiare ancora l’amore della coppia. Non poteva mancare, ovviamente, Loredana Lecciso e con lei anche sua figlia Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, che ha fatto da damigella alla sorella.

