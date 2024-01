Novità nel futuro di Mourinho: c’è una clamorosa ipotesi

José Mourinho, dopo l’avventura alla Roma, potrebbe approdare in un top club europeo. Trattative in corso con l’agente del tecnico.

Dopo la conclusione anticipata del proprio contratto con la Roma, José Mourinho sta esplorando nuove opportunità in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dal portale ABC, l’agente di Mourinho, Jorge Mendes, avrebbe presentato l’ex allenatore dell’Inter come possibile candidato alla guida del Barcellona. Il club catalano è attualmente alla ricerca del successore di Xavi, che recentemente ha annunciato il suo addio ai blaugrana. La notizia ha del clamoroso perché il portoghese ha un passato nel Real Madrid con una profonda rivalità negli verso i catalani. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Jose’ Mourinho, ex allenatore della Roma, osserva la partita di Serie A tra Lazio e Roma allo Stadio Olimpico il 12 novembre 2023 a Roma, Italia. (Foto di Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Le possibilità del mister

Mentre alla Roma è approdato De Rossi, il portoghese sta valutando tutte le possibilità per il proprio futuro. La Premier League è sempre in cima alla lista delle preferenze di Mou, mentre è da escludere un ritorno in Italia. A stuzzicare però è soprattutto la guida tecnica del Bayern Monaco, club che sta attraversando un periodo di flessione in questa stagione. A giugno in Baviera sono previsti cambiamenti radicali e Mourinho potrebbe essere un’opzione da valutare.

