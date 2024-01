Mercato Roma: possono partire sia Belotti che Kumbulla

Il mercato della Roma è entrato nelle sue ore calde. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Angeliño, adesso la priorità sono le uscite. Contatti con la Fiorentina per la possibile partenza di Belotti. In difesa invece può essere ceduto Kumbulla: Sassuolo in pressing. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

La Roma è impegnata intensamente in questi ultimi giorni del mercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo dello spagnolo Angeliño, che si unisce al gruppo giallorosso per potenziare la linea difensiva esterna guidata da Daniele De Rossi, la dirigenza sta lavorando su possibili cessioni. I due nomi più discussi sono Belotti e Kumbulla.

Riguardo all’attaccante, giunto nel 2022 dopo essere stato svincolato dal Torino, si è recentemente verificato un contatto con la Fiorentina. Inizialmente, era stata proposta una trattativa con Ikené, salvo poi l’ipotesi naufragare rapidamente. Tuttavia, nelle ultime ore, la Fiorentina sta cercando di portare Belotti a Firenze attraverso un prestito fino al termine della stagione, con l’approvazione del giocatore per il trasferimento. Nella prima parte della stagione con la Roma, Belotti ha totalizzato 14 presenze in Serie A, segnando 3 gol e fornendo 2 assist. Tuttavia, la sua acquisizione attuale è vincolata alla partenza di M’Bala Nzola.

Situazione Kumbulla

Anche il futuro di Marash Kumbulla potrebbe essere lontano dalla Roma: il Sassuolo sta dimostrando un interesse concreto nel difensore. Il club neroverde sta facendo un tentativo reale per assicurarsi il talento albanese, considerandolo il profilo ideale per potenziare il reparto arretrato sotto la guida di Dionisi. Inoltre, anche l’Udinese ha manifestato interesse nel difensore classe 2000, cercando informazioni sulla sua disponibilità. Kumbulla non ha ancora avuto opportunità di giocare con la Roma in questa stagione, principalmente a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. La sua ultima presenza risale al 29 aprile 2023.