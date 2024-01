Home | Non fa la doccia per sei settimane: la donna confessa il motivo

Una donna ha deciso di non farsi la doccia per sei settimane. Non ha solo evitato di lavarsi i capelli, Jessy Muller ha evitato l’acqua anche sul corpo. La donna ha fatto una scelta che l’ha soddisfatta e ha condiviso la sua avventura sui social, raccontando che la prossima volta proverà a lavarsi ancora meno. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Non si fa la doccia per sei settimane, Jessy Muller spiega il motivo

Jessy Muller è una donna che vive in un camper. La content creatore ha circa 200mila follower su Instagram, ai quali racconta la sua vita “on the road”. Tra le altre cose, Jessy ha spiegato che ha scelto di non lavarsi i capelli né il corpo, arrivando fino a sei settimane senza fare una sola doccia. “Mi mantengo pulita utilizzando metodi alternativi e di tanto in tanto mi concedo il lusso di fare una doccia calda, lunga e adeguata. Finora, nessuno mi ha detto che puzzo”, le parole dell’influencer. (Continua dopo le foto)

Perché Jessy non si lava

Tutto ha avuto inizio quando lo scaldabagno del camper in cui la donna vive da “nomade digitale” ha smesso di funzionare. Jessy quindi per lavarsi deve recarsi alle stazioni di servizi dove ci sono le docce a pagamento. Siccome però è sempre per strada, è difficile per lei raggiungere regolarmente queste stazioni. Dopo cinque settimane, la donna ha interrotto il suo record con una doccia in una stazione di servizio, che le è costata 17 dollari. La volta dopo ha provato a resistere per sei settimane e ha spiegato di voler superare ancora il suo record precedente. (Continua dopo le foto)

I commenti alla scelta di Jessy

Le opinioni riguardo a questo stile di vita sono contrastanti. La maggior parte degli utenti ha dichiarato che non lavarsi per così tanto tempo è “disgustoso”, mentre altri hanno approvato la scelta di Jessy. Secondo alcuni infatti, evitare la doccia e soprattutto lo shampoo, aiuta a migliorare la salute dei capelli e del corpo. E voi cosa ne pensate?