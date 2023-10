Nina Moric rivede suo figlio, ciò che accade dopo spezza i cuori: è successo dopo anni – Nina Moric ha abbracciato Carlos Corona, il figlio avuto dall’ex compagno Fabrizio. L’ex modella si è mostrata sui social insieme al ragazzo. I fan l’hanno riempita di messaggi di affetto ed entusiasmo. Il 21enne ha deciso infatti di tornare a vivere con lei. Era stato l’ex re dei paparazzi, ospite di «Domenica In», a svelare la scelta del ragazzo che per anni non ha visto la madre. (continua a leggere dopo le foto)

“Dopo l’intervista della Fagnani, si è fatta viva la madre ed è da giovedì che è da lei, che non vedeva da tantissimi anni. Non la vedeva perché lei stava male. Da un lato sono contento, nella speranza che Nina possa stare meglio e tornare a essere la madre che si prende cura di Carlos. Dall’altra, la grandissima preoccupazione è che lei possa non reggere e Carlos ritornare in condizioni pietose a casa o persino in Croazia. Mio figlio è sotto una terapia complessa”, aveva raccontato Fabrizio Corona ospite di Mara Venier. L’ex agente dei vip a Domenica In aveva descritto la Moric come una mamma “problematica”: “Mi chiedo ‘perché non me lo vado a prendere?’: perché sono stanco di battaglie mediatiche e liti. Aspetto, se ci dovesse essere un problema lo risolverò”. La donna però sembra ora voler dimostrare che il rapporto con il figlio Carlos Maria è sereno. La foto sui social che vede i due insieme ha commosso tutti: a colpire i fan anche la frase usata dalla modella croata. (continua a leggere dopo le foto)

Nina Moric si è mostrata sui social insieme al figlio Carlos, dopo anni in cui il loro rapporto è stato piuttosto difficile. Nello scatto in bianco e nero mamma e figlio sorridono, sembrano complici e sereni. “C’è un uomo che amo più degli altri, è mio figlio”, ha scritto l’ex modella sempre in una storia su Instagram. Insomma, la Moric sembra intenzionata a recuperare il tempo perduto e a dedicarsi a tempo pieno al 21enne. (continua a leggere dopo le foto)

Fabrizio Corona era stato durissimo a “Belve”: “Non lo vede mai. Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre”. L’ex re dei paparazzi da Francesca Fagnani ha parlato per la prima volta della malattia di cui soffre Carlos Maria. Il giovane, stando al racconto del padre, soffrirebbe di psicosi transitoria acuta. Si tratta di un disturbo psichico cognitivo per il quale il soggetto perde il contatto con la realtà. Chi ne soffre ha deliri, allucinazioni o altri sintomi psicotici di durata variabile, ma anche sintomi meno gravi come difficoltà di concentrazione, ansia e depressione. “Non potrà gestire la sua vita da solo ma ho messo le persone giuste nel posto giusto. Quando non ci sarà più sarà sicuro che non è solo”, aveva dichiarato Corona sempre a “Belve”.