Altra week, altro giro di grandi partite in questo campionato 2025/2026 di football americano. La stagione NFL è ormai oltre il giro di boa, e si iniziano a delineare alcune (sorprendenti) gerarchie all’interno delle otto divisioni. Tra sconfitte inaspettate e performance da antologia, ecco alcune delle cose più interessanti accadute nell’ultimo turno di NFL.

New England non si ferma più

Drake Maye è il principale candidato per l’MVP, e i suoi New England Patriots volano in cima alla AFC. Con la vittoria contro i New York Jets durante il Thursday Night, i Patriots si portano sul record di 8 vittorie e 2 sconfitte: un risultato incredibile, soprattutto se si pensa che questa squadra ha vinto solo quattro partite in tutta la scorsa stagione e che il QB titolare, tra i migliori giocatori della Lega, è al suo secondo anno.

Rams, Eagles: difese da Super Bowl?

Philadelphia vince il big match della Week 11, detronizzando i Detroit Lions con il punteggio di 16-9. Se l’attacco dei campioni in carica mostra ancora delle lacune – AJ Brown è sempre più sul piede di guerra – la difesa è semplicemente impeccabile. Jared Goff, il quarterback di Detroit, ha eseguito una delle sue peggiori performance negli ultimi anni, riuscendo a connettere solo 14 passaggi su 37 tentati e subendo anche un intercetto.

Anche la difesa dei Los Angeles Rams è ormai considerata una delle più pericolose in NFL: nelle ultime quattro partite ha tenuto per tre volte gli avversari sotto i 20 punti e al momento è seconda per punti concessi. Sam Darnold, il quarterback dei Seattle Seahawks, è stata l’ultima vittima dell’unità di Chris Shula, venendo intercettato ben quattro volte.

Baltimore non convince ma vince (ancora)

I Ravens hanno avuto uno dei peggiori inizi di stagione della loro storia recente, con 1 vittoria e 5 sconfitte nelle prime settimane. Poi, il vento ha ricominciato a soffiare nella giusta direzione: la partita con i Browns arrivava al momento giusto, con un avversario facile sulla carta, perfetto per conquistare la quarta vittoria consecutiva. Alla fine, la sospirata W è arrivata, ma il match è stato tutt’altro che semplice: la difesa dei Browns ha messo in grande difficoltà la O-line dei Ravens e Lamar Jackson, tenuto a 0 touchdown. La grande chiamata finale, con finta di tush-push e corsa solitaria di Mark Andrew, ha salvato la giornata: Baltimore è indubbiamente cresciuta nelle ultime settimane, ma deve fare ulteriori passi avanti per tornare la macchina da guerra dell’ultima stagione.

Il passo falso di Kansas City

La stagione di Kansas City è, ufficialmente, la peggiore degli ultimi dieci anni per la squadra del Missouri: mai, dal 2015, nelle prime dieci partite registrava un record di cinque vittorie e altrettante sconfitte, l’ultima delle quali arrivata proprio in questa Week. Lo scontro divisionale con i Denver Broncos ha messo a confronto due squadre con stati di forma praticamente opposti: la squadra di Bo Nix si issa in vetta alla AFC, con 8 vittorie e 2 sconfitte, mentre quella Patrick Mahomes sembra faticare sempre più a uscire dai pattern negativi in cui si incaglia dalla sconfitta al Super Bowl. Quando si parla dei Chiefs non si può dare nulla per scontato, perciò sarebbe da sconsiderati considerare la squadra fuori dalla corsa playoff: di certo, però, ora servirà un finale di stagione privo di qualsiasi sbavatura per arrivare alla post season. Tornando ai vincitori, dobbiamo menzionare la grande partita di Nik Bonitto, forse il miglior pass rusher dell’NFL in questo momento.

Quanto lontano possono andare i Bills?

La partita tra Buffalo Bills e Tampa Bay Buccaneers si preannunciava uno scontro spettacolare, e così è stato. A brillare è stato, come sempre, Josh Allen, che nel corso della gara è stato protagonista di ben sei touchdown, tre via aerea e tre in corsa: è la terza performance nella storia della NFL di questo livello da parte di un quarterback; le altre due le hanno firmate Otto Graham nel 1954 e, udite udite, Josh Allen. Ma quanto lontano può andare una squadre che continua a soffrire in difesa e che non riesce a performare in attacco se la sua stella non è in giornata?

Chicago fa sul serio

Guardando la classifica della NFC, sembra ancora incredibile vedere i Chicago Bears tra le prime posizioni: eppure, la squadra ora nelle mani di Ben Johnson continua a raccogliere vittorie, l’ultima arrivata contro i Minnesota Vikings. Il gioco non è ancora pulito come il coach vorrebbe, e Caleb Williams non ha ancora raggiunto lo status di QB d’élite che prometteva al college. Sette vittorie su dieci, però, non arrivano di certo per caso.

