Pronostici MVP NFL 2025/2026: analisi e favoriti in corsa

La stagione NFL 2025/2026 ha superato la sua prima metà, entrando nel vivo di una delle corse al premio MVP più incerte e avvincenti degli ultimi anni. In un campionato ricco di sorprese, con squadre tradizionalmente favorite in difficoltà e outsider in piena ascesa, il riconoscimento destinato al miglior giocatore della Lega è oggi oggetto di grande attenzione. In questo articolo, analizziamo il contesto attuale, i protagonisti in lizza e le previsioni dei bookmaker, facendo il punto sugli elementi che possono influenzare l’assegnazione di uno dei premi più ambiti del football americano.

Le squadre protagoniste e lo stato di forma dei candidati all’MVP

La corsa all’MVP della NFL si caratterizza quest’anno per un equilibrio inusuale tra i diversi ruoli e squadre rappresentate. Tra i quarterback, spicca la crescita di Drake Maye dei New England Patriots, che sta guidando la sua squadra al vertice della AFC grazie a prestazioni di grande solidità: oltre 2500 yards lanciate, 19 touchdown e solo 5 intercetti sono numeri che certificano il suo salto di qualità. D’altra parte, anche Matthew Stafford dei Los Angeles Rams vive una stagione di rinascita a 37 anni, supportato da un attacco potente e affidabile.

Jonathan Taylor degli Indianapolis Colts si distingue tra i running back, catalizzando l’attacco più prolifico della Lega e firmando performance eccezionali, come le 244 yard corse e i tre touchdown nella Week 10.

Dati, statistiche e precedenti nella corsa all’MVP

I numeri aggiornati alla Week 10 raccontano di una stagione nella quale nessun candidato ha ancora preso il largo nella corsa all’MVP. Storicamente, il premio tende a favorire i quarterback, ma le prestazioni di alcuni running back e difensori, come Jonathan Taylor e Aidan Hutchinson, stanno rompendo gli schemi tradizionali. Solo due difensori sono riusciti a vincere il premio nella storia della NFL: Alan Page nel 1971 e Lawrence Taylor nel 1986. Questo dato sottolinea la difficoltà per i non-quarterback di primeggiare, ma la stagione attuale potrebbe riservare sorprese grazie ai risultati sul campo.

Giocatore Squadra Ruolo Prestazioni salienti Drake Maye New England Patriots Quarterback 2500+ yards lanciate, 19 TD, 5 intercetti Jonathan Taylor Indianapolis Colts Running Back 244 yard corse e 3 TD in una singola partita Matthew Stafford Los Angeles Rams Quarterback Quasi 2500 yards lanciate, 25 TD, solo 2 intercetti Aidan Hutchinson Detroit Lions Defensive End Leader difensivo, in corsa anche per altri premi

Pronostico dei bookmaker e motivazioni sulle scelte

I bookmaker, analizzando statistiche e andamento delle ultime settimane, tendono a concentrare le previsioni sui quarterback, riflettendo una tendenza di lungo corso nella NFL. Tuttavia, il rendimento di Jonathan Taylor e la solidità di Aidan Hutchinson suggeriscono che la corsa all’MVP potrebbe riservare delle sorprese. Le motivazioni dei bookmaker si basano su fattori quali:

La continuità di rendimento dei quarterback, spesso decisivi nelle dinamiche di squadra;

L’impatto statistico, con particolare attenzione alle yards lanciate, ai touchdown e agli intercetti;

La capacità dei candidati di guidare la propria squadra verso la post-season;

Le performance eccezionali dei non-quarterback che, in casi rari, possono ribaltare le previsioni iniziali.

La stagione in corso, con molte squadre in lotta per i playoff e diversi giocatori capaci di prestazioni fuori dal comune, lascia aperto ogni pronostico, mantenendo alta la suspense fino alle ultime giornate.

In conclusione, la corsa all'MVP della NFL 2025/2026 si preannuncia combattuta fino alla fine, con diversi protagonisti pronti a contendersi il titolo.