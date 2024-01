Home | Neonato abbandonato in Italia: il dettaglio sulla madre ripreso dalle telecamere

Un neonato è stato abbandonato ieri nel pronto soccorso di un ospedale. È stato lasciato nel passeggino, ben coperto. Il gesto della mamma è stato ripreso dalle telecamere. L’allarme è scattato intorno alle 19:30 di ieri, quando alcuni sanitari si sono accorti del passeggino incustodito ed hanno iniziato a chiedere chi fosse la mamma senza ricevere risposta. (Continua…)

Leggi anche: Caos in autostrada, tutto bloccato e traffico in tilt: cosa succede

Leggi anche: Italiani in lutto, addio a una vera icona del nostro paese: è morto Segre

Neonato abbandonato in ospedale

Un terribile episodio di cronaca sconvolge il paese. Un neonato è stato abbandonato dalla mamma nel pronto soccorso di un ospedale. La donna, ripresa dalle telecamere, ha lasciato il figlio nel passeggino e si è allontanata. Poco dopo, i sanitari si sono accorti del passeggino incustodito ed hanno lanciato l’allarme. La polizia adesso sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire alla madre del piccolo. In un video si vede la donna entrare nel pronto soccorso con il volto coperto da una mascherina e da un foulard alla testa, sedersi su una sedia qualche istante e poi andare via. (Continua…)

Leggi anche: Betty non va ad aprire il bar come tutte le mattine: poi la tragica scoperta

Leggi anche: Caryl Menghetti e le 10 coltellate al marito: emerge un particolare agghiacciante

Come sta il neonato

Il neonato abbandonato dalla mamma al pronto soccorso è stato subito soccorso, visitato dai medici e coccolato dal personale in turno ieri sera. Il piccolo ha circa sei mesi e, al di là di qualche piccola irritazione, è in buone condizioni di salute. I carabinieri hanno segnalato l’accaduto al Tribunale dei minori. Il neonato è stato accompagnato durante la notte in una casa famiglia, che ora si prenderà cura di lui. Si cerca però di risalire alla mamma attraverso le immagini della videocamera di sicurezza. (Continua…)

Dove è successo

L’episodio è avvenuto ieri all’ospedale di Aprilia, in provincia di Latina. L’allarme dei sanitari è scattato intorno alle 19.30. Poco dopo sono stati allertati i carabinieri di Aprilia, che sono arrivati nel pronto soccorso e hanno avviato le indagini. Stando alle prime indiscrezioni, pare che la mamma del bambino abbia chiesto di andare in bagno, prima di dileguarsi definitivamente. In queste ore verranno ascoltate anche le persone che ieri sera si trovavano al pronto soccorso.