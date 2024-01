Home | Caos in autostrada, tutto bloccato e traffico in tilt: cosa succede

Varie. Caos in autostrada, il casello di Orte dell’A1 è stato bloccato causando un forte traffico che ha messo in tilt il tratto stradale. Scopriamo insieme cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Caos in autostrada, chiuso il casello di Orte

Caos in autostrada, nella giornata di oggi, 27 gennaio 2024, il casello di Orte è stato chiuso a causa di una protesta che ha mandato in tilt il traffico del tratto auostradale dell’A1. Una manifestazione di alcuni agricoltori ha causato la chiusura del casello sia in entrata che in uscita. La protesta è iniziata con sessanta mezzi agricoli e si è intensificata nel corso delle ore, raggiungendo più di cento mezzi pesanti che hanno bloccato la rotatoria adiacente al casello, impedendo qualsiasi spostamento da e verso l’autostrada. (Continua a leggere dopo la foto)

Caos in autostrada, la manifestazione degli agricoltori

Caos in autostrada, il casello di Orte dell’A1 è rimasto bloccato nella giornata di oggi, sabato 27 gennaio, a causa di una protesta di alcuni agricoltori. La manifestazione, guidata da Antonio Monfeli, è stata organizzata con grande determinazione. Gli agricoltori hanno addirittura allestito una cucina da campo al centro della rotatoria. “Aspettiamo l’arrivo di una troupe televisiva per una diretta su una rete nazionale. Se non dovessero arrivare, resteremo qui fino alle 18 di domani, per poi dirigerci verso Roma, al fine di continuare la nostra protesta vicino ai centri del potere“, ha dichiarato Monfeli. (Continua a leggere dopo la foto)

L’intervento della polizia

Durante la manifestazione degli agricoltori, avvenuta questa mattina, 27 gennaio 2024, presso il casello di Orte, diverse pattuglie della polizia provenienti da Orvieto e da altri comandi sono arrivate immediatamente sul posto per gestire la situazione. Secondo le ultime informazioni raccolte dall’Ansa, il traffico è risultato congestionato anche al casello di Attigliano. Le autorità hanno cercato di gestire al meglio la situazione per cercare di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti. Si attendono sviluppi sulle richieste degli agricoltori che con la loro protesta hanno messo in luce le problematiche del settore agricolo del Paese.