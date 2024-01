Italiani in lutto, addio a una vera icona del nostro paese: è morto Segre

Proprio proprio oggi, 27 gennaio, in occasione della giornata della memoria ci ha lasciato una vera icona del nostro paese. Bruno Segre avvocato, giornalista e partigiano se n’è andato questa mattina a Torino all’età di 105 anni. Nato il 4 settembre 1918 è stato un monumento dell’antifascismo.ad dare la notizia della sua morte è stato il figlio, Spartaco. Con il nome di ‘Elio’ era conosciuto nelle formazioni che parteciparono alla liberazione di Caraglio e Cuneo.

Addio a una vera icona del nostro paese: è morto Segre

Bruno Segre era nato a Torino il 4 settembre del 1908. Nel 1937, nel capoluogo piemontese frequentò l’università Luigi Einaudi dove si laureò con una tesi dedicata a Benjamin Constant fondatore del liberalismo. Figlio di un ebreo, Segre non poté lavorare come avvocato a causa delle leggi razziali di quel tempo. Il 21 dicembre 1942 è stato arrestato per disfattismo poli politico è trascorso tre mesi in carcere mentre suo padre è stato internato in Abruzzo. Nel 1944 fu nuovamente imprigionato nella caserma di via Asti a Torino. Da lì, l’inizio della sua nuova vita, da giornalista, avvocato e soprattutto testimone del momento più buio della storia italiana. Dal 1975 al 1980 è stato consigliere comunale di Torino capogruppo del partito socialista. Tra le sue tante battaglie politiche e legali per i diritti civili, quella a favore della legge sul divorzio per cui noleggia un aereo per lanciare migliaia di manifesti di propaganda sulla città: è stato un monumento dell’antifascismo. (continua dopo la foto)

Le parole di Segre sulla guerra in Ucraina

Nel 2022 in riferimento alla guerra in Ucraina, Bruno Segre aveva detto su Vladimir Puti: “Dopo ogni battaglia finita, dittatori muoiono in esilio e sono uccisi.o si suicidano, come da Napoleone a Hitler, da Mussolini a Ceaușescu. Anche Putin finirà così.” poi aveva aggiunto: “I partigiani di oggi sono idealmente in Ucraina a combattere per la libertà, perché noi abbiamo conquistato con la costituzione diritti dell’eterna libertà, della parità tra uomo e donna, contro il razzismo e l’antisemitismo, per un paese libero senza dogmi e senza padroni “

Su X, il messaggio di cordoglio della ex sindaca di Torino Chiara Appendino: “Proprio nel Giorno della Memoria ci lascia Bruno Segre, un torinese che ha dedicato la propria vita all’antifascismo, prima nella Resistenza poi nell’instancabile racconto ai più giovani. Perdiamo un riferimento e una fonte di ispirazione per la nostra comunità. Addio, Bruno“