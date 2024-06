Nations League pallavolo, Italia fuori al tie-break con la Francia

Nations League pallavolo 2024 – L’Italvolley maschile di Fefè De Giorgi deve salutare il torneo dopo la sconfitta contro la squadra francese di Giani. Dopo una grande prestazione, gli azzurri hanno ceduto al tie-break (11-15) con l’avversaria in rimonta. Vediamo insieme come è andata la partita ricca di momenti emozionanti per i tifosi italiani. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Discipline olimpiche: le regole del breaking

Leggi anche: Tutte le regole del Pentathlon moderno

Nations League pallavolo: ko dell’Italia

La giovanissima squadra guidata da Fefè De Giorgi conclude la sua corsa alla Nations League 2024 ai quarti di finale, ma ne esce comunque a testa alta. L’impegno e la dedizione degli azzurri sono trapelati durante tutta la partita tenutasi ieri al gerflor dell’Atlas Arena di Lodz (Polonia). Gli sforzi però non sono bastati: dopo un inizio da sogno è arrivata la rimonta dei campioni olimpionici in carica della Francia che ha portato all’amaro tie-break. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Marcell Jacobs diserta gli Assoluti per tornare dalla famiglia, dura reazione della Fidal

La partita: l’Italia di De Giorgi parte bene

Nations League – Durante la partita andata in onda ieri, venerdì 28 giugno 2024, Italia e Francia si sono sfidante in campo con tattiche di gioco differenti. Il tecnico Fefè De Giorgi ha scelto di confermare il gruppo che ha giocato a Lubiana, escludendo Falaschi e Cortesia. A differenza del coach italiano, Giani ha schierato tutti i titolari. Nei primi minuti di partita l’Italia parte benissimo: Sbertoli e compagni riescono a portarsi in vantaggio 2 set a 1 e poi sul 4-0 nel tie-break. Tra gli Azzurri spiccano soprattutto le prestazioni di Mattia Bottolo, Gabriele Laurenzano e Leandro Mosca. La sinergia dei giocatori porta a colpi offensivi che tengono alte le possibilità della squadra di tenersi in testa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva