Era previsto il sold-out agli Assoluti di La Spezia, soprattutto per la presenza di Marcell Jacobs. Il campione olimpico in carica nei 100 metri, invece, all’ultimo minuto ha cambiato idea, disertando la kermesse nazionale per rientrare in Florida dalla famiglia prima degli impegni di Parigi 2024. Dura reazione della Fidal. (Continua…)

Marcell Jacobs diserta gli Assoluti: dura reazione della Fidal

Marcell Jacobs non ci sarà agli Assoluti di La Spezia. È stato lui stesso ad annunciarlo: “Non farò i campionati italiani, un appuntamento che ho sempre onorato, lo testimoniano i miei cinque titoli (dal 2018 al 2022). Ma abbiamo deciso che l’avvicinamento all’Olimpiade sarebbe stato diverso. Abbiamo ancora da lavorare tanto, arriverò a Parigi da campione olimpico e voglio arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Lotterò fino all’ultimo centimetro“. Il campione olimpico nei cento metri tornerà dalla famiglia in Florida.

La decisione di Jacobs ovviamente ha lasciato di stucco la Fidal, che ha replicato: “Non ne sapevo nulla, nessuno mi ha consultato, tantomeno ha informato il settore tecnico. Solo il 19 mi aveva confermato la presenza a La Spezia. Così non va proprio bene. Chiederò spiegazioni al vice presidente vicario Sergio Baldo, che è anche suo comandante alle Fiamme Oro. Mi dispiace che Marcell non ci sia, ma ne prendo atto. Anche se a questo punto non sono nemmeno sicuro che il motivo sia quello di ritornare per un periodo in Florida. Promettere una cosa e poi farne un’altra non va proprio bene. Ne dovremo parlare a fondo“.