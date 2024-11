Nations League, Italia ai quarti: le regole del sorteggio e le possibili avversarie degli Azzurri

L’Italia ha conquistato, per la terza volta consecutiva, l’accesso ai quarti di finale della Nations League. Gli Azzurri si sono qualificati confermandosi tra le migliori otto squadre della Lega A. Nel sorteggio, che si terrà il 22 novembre a Nyon, la nostra Nazionale sarà nell’urna delle seconde classificate.

Per regolamento, le squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi non possono affrontarsi ai quarti, il che esclude quindi un nuovo incrocio con la Francia. Di conseguenza, l’Italia affronterà una squadra tra Portogallo, Spagna e Germania. Comunque vada un sorteggio complesso.

Italia, uno sguardo alle possibili avversarie

Portogallo: guidato da Cristiano Ronaldo e altre stelle emergenti, il Portogallo è una squadra in grado di combinare solidità difensiva e un attacco letale.

Spagna: fresca vincitrice degli Europei, la Spagna è una formazione giovane e talentuosa, con un gioco rapido e tecnico che potrebbe mettere in difficoltà gli Azzurri.

Germania: sempre temibile, la squadra tedesca ha dominato il proprio girone grazie alla solida organizzazione e a giocatori di livello mondiale.

Un cammino che si prospetta difficile per l’Italia, che a causa della sconfitta di San Siro con due gol di scarto contro la Francia si troveranno di fronte a una delle favorite per la vittoria finale. Il meccanismo del sorteggio, in ogni caso, prevede che vengano estratte prima le quattro seconde classificate, a cui verranno poi abbinate le prime classificate dei gironi.

Subito dopo, sarà effettuato un secondo sorteggio per definire gli accoppiamenti delle semifinali. Nei quarti di finale, ogni sfida sarà giocata su due turni, andata e ritorno. I vincitori avanzeranno alle semifinali, previste in gara secca nel mese di giugno.

Programma della fase finale

Quarti di finale – Andata: 20 marzo 2025

Quarti di finale – Ritorno: 23 marzo 2025

Semifinali: 4-5 giugno 2025, ore 20:45 (gara secca)

Finale 3°/4° posto: 8 giugno 2025, ore 15:00

Finalissima: 8 giugno 2025, ore 20:45

Dove seguire il sorteggio? Sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport, mentre gli utenti potranno seguirlo in streaming su Now TV, Sky Go, e sul sito ufficiale della UEFA. L’attesa per i tifosi italiani cresce: la sfida ai giganti del calcio europeo è alle porte, e gli Azzurri dovranno dare il massimo per avanzare verso le semifinali e, magari, puntare alla vittoria finale.

