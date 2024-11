L’Argentina torna a sorridere nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026: i campioni in carica superano il Perù 1-0 grazie a Lautaro Martinez, che al 55′ firma la rete decisiva. È il suo 32° gol in Nazionale, che lo colloca accanto a Diego Maradona al quinto posto tra i migliori marcatori argentini di sempre.

LAUTARO MARTÍNEZ WHAT A GOAL!!! 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/VA2jOPlQdl — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 20, 2024

Intanto, il big match tra Brasile e Uruguay termina in parità (1-1), con Gerson che risponde al vantaggio di Valverde, mentre l’Ecuador batte la Colombia 1-0, agganciandola al terzo posto. Spettacolo anche nelle altre sfide: il Cile rifila un poker al Venezuela, mentre Bolivia e Paraguay si fermano sul 2-2.

Alla Bombonera, i campioni del mondo scacciano il ricordo della sconfitta con il Paraguay, imponendosi sul Perù con una prestazione concreta. Dopo un primo tempo in cui Tagliafico calcia alto e Julian Alvarez colpisce il palo su assist di Lautaro, è proprio il numero 9 interista a decidere il match. Il gol arriva su un cross di Messi: Lautaro si coordina perfettamente e con una girata mancina spedisce il pallone sotto la traversa, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Nonostante un tentativo mancato per il raddoppio, l’Argentina conquista tre punti preziosi e vola a 25 punti, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione diretta, con un vantaggio di +5 sul secondo posto.

Leggi anche: