Lautaro: “Pallone d’Oro? Annata spettacolare, sarebbe bellissimo”

Lautaro Martinez è ancora una volta decisivo con l’Argentina, segnando un gol nel 6-0 contro la Bolivia. L’attaccante dell’Inter, autore della rete del momentaneo 2-0, ha parlato ai microfoni di Tyc Sports al termine del match, commentando anche la sua candidatura al Pallone d’Oro.

Lautaro assists Messi 🤝 Messi assists Lautaro pic.twitter.com/RPZOIukIOD — B/R Football (@brfootball) October 16, 2024

“Sarò presente alla premiazione con mia moglie – ha detto l’asso argentino in forza all’Inter – con l’entusiasmo di sempre. Ripeto sempre che il collettivo conta più del singolo, ma penso che l’anno scorso ho fatto una stagione straordinaria con l’Inter, vincendo lo Scudetto e segnando cinque gol in Copa America. Guardando tutto nel complesso, credo di meritare di essere tra i candidati”. Sul possibile trionfo, ha aggiunto: “Non voglio dire se lo merito o meno, ma sono felice ed emozionato, e vedremo cosa accadrà quella sera”.

Capocannoniere dell’ultimo campionato di serie A con 24 gol e capocannoniere della Copa América con 5 centri (l’ultimo in finale con la Colombia), Lautaro Martinez si è “svegliato” anche in questa stagione, prima con la maglia dell’Inter e ora con quella dell’Albiceleste mettendo a referto al momento 4 reti e 4 assist. Martinez ci ha abituato a “pause” più o meno lunghe dal gol nella sua carriera. C’è da dire però che quest’estate non ha conosciuto vacanze addirittura andando in campo (e dal 1’…) a Marassi nella prima di campionato col Genoa senza aver nemmeno giocato un minuto in pre-campionato dopo essere tornato ad Appiano dalle ferie addirittura prima rispetto a quanto concordato.

