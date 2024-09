Udinese-Inter 2-3, i nerazzurri di Inzaghi vincono nonostante un finale di partita fiacco in cui hanno rischiato la rimonta dei friulani: primo posto temporaneo nella classifica di serie A per l’Inter, in coabitazione con Torino e Milan.

La notte è ancora lunga, ma l’Inter non perde tempo e torna subito alla vittoria dopo la sconfitta nel derby. I campioni d’Italia superano l’Udinese in uno dei campi più insidiosi per loro, imponendosi 3-2. Il protagonista indiscusso del pomeriggio al Bluenergy Stadium di Udine è Lautaro Martinez, autore di una doppietta che potrebbe rivelarsi decisiva per la sua stagione. Il “Toro”, finalmente sbloccato, ha fatto la differenza, specialmente con le reti a cavallo dell’intervallo.

Il match si era aperto con un lampo di Davide Frattesi, che ha segnato il gol più veloce del campionato dopo nemmeno un minito di gioco, ma alla mezz’ora Christian Kabasele ha riportato l’Udinese in parità con un colpo di testa. Sul finire della partita, Lorenzo Lucca ha riacceso le speranze dei friulani, ricordando all’Inter che ci sono ancora aspetti su cui lavorare e che le vittorie non arriveranno facilmente. Nonostante ciò, i nerazzurri sorridono di nuovo e, almeno temporaneamente, raggiungono Torino e Milan in cima alla classifica. Ora l’Inter si prepara ad affrontare Stella Rossa e Torino prima della pausa.