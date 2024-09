Infortunio per Nicolò Barella, il centrocampista non ha partecipato all’allenamento di questa mattina, il primo dopo il derby e la giornata di riposo concessa ieri da Simone Inzaghi. Il centrocampista dell’Inter, uscito domenica sera al 29° minuto del secondo tempo, si è sottoposto a esami medici per verificare le sue condizioni. Il club nerazzurro ha rilasciato una nota ufficiale: “Nicolò Barella è stato sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana.” Si prevede che l’infortunio possa tenerlo fuori dai campi per circa tre settimane, con un possibile rientro dopo la pausa per le nazionali di ottobre.

Una notizia negativa per Simone Inzaghi, considerando che inizialmente si pensava si trattasse solo di un affaticamento. Il persistere del fastidio ha reso necessari ulteriori accertamenti medici, come riportato nel comunicato dell’Inter, che verranno ripetuti la prossima settimana. Di certo Barella salterà le prossime partite di campionato contro Udinese e Torino, così come la sfida di Champions League contro la Stella Rossa. Grazie alla pausa per le nazionali, il suo ritorno potrebbe avvenire in tempo per la trasferta contro la Roma il 20 ottobre.