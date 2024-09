Inter-Milan 1-2, il derby che non ti aspetti regala una bella partita, una vittoria convincente per il Milan e due buone stampelle alla traballante panchina rossonera di Fonseca. Un Milan brillante espugna il campo dell’Inter, mettendo a tacere sia le critiche che le difficoltà dell’ultima settimana, e riaprendo così la corsa al campionato. I rossoneri, messi in campo da Fonseca con uno spregiudicato 4-2-4, passano in vantaggio al 10′ grazie a una splendida giocata di Pulisic. Dimarco ristabilisce la parità al 27′.

Nella ripresa, però, è il Milan a dominare, giocando quasi interamente nella metà campo nerazzurra. Nonostante quattro occasioni clamorose per chiudere la partita, il gol decisivo arriva solo all’89’ con Gabbia, che di testa firma il successo inaspettato. Con questa vittoria, il Milan interrompe una serie negativa di sei derby consecutivi persi e manda un segnale forte a chi lo criticava. Fonseca, che sembrava in bilico, trova la sua risposta migliore proprio nel suo primo derby, regalando ai rossoneri una vittoria importantissima.