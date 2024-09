Pallone d’Oro 2024, i candidati: per la prima volta da 20 anni fuori Messi e Ronaldo

Calcio. È stata annunciata la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2024, senza nessun italiano tra i nomi selezionati. Tuttavia, la Serie A è rappresentata da Lautaro e Calhanoglu dell’Inter, Lookman dell’Atalanta, e dai recenti acquisti della Roma Dovbyk e Hummels. Non figura nella lista Lionel Messi, che ha vinto il premio per ben otto volte e si era aggiudicato il trofeo nella passata edizione. Tra i candidati per il titolo di “miglior portiere” ci sono Donnarumma, Sommer e Maignan. (Continua a leggere dopo la foto)

Pallone d’oro 2024, è iniziata ufficialmente la corsa

È ufficialmente partita la corsa verso il Pallone d'Oro 2024. Durante il tardo pomeriggio e la serata, i canali social dell'evento hanno svelato le nomination, rivelando i trenta giocatori in lizza per il prestigioso riconoscimento, che verrà assegnato il 28 ottobre durante la cerimonia al Théâtre du Châtelet di Parigi. Una notizia sorprendente è l'assenza di Lionel Messi tra i candidati: il calciatore, che ha vinto il premio per ben otto volte, non potrà difendere il titolo conquistato l'anno scorso. Per la prima volta dal 2003, né Messi né Cristiano Ronaldo figurano tra i nominati. Anche Ronaldo è stato escluso, nonostante la sua stagione da 38 gol in Arabia Saudita, un campionato che France Football, gli organizzatori del premio, sembra continuare a trascurare.

Pallone d’oro 2024, non ci sarà nessun italiano

Nella lista dei candidati al Pallone d’Oro 2024 non figura alcun giocatore italiano, una situazione simile a quella del 2022 (sebbene lo scorso anno Nicolò Barella fosse riuscito a essere incluso). Tuttavia, la Serie A è ben rappresentata con cinque giocatori in corsa: Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu dell’Inter, l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman, autore della tripletta decisiva in Europa League, e i due nuovi acquisti della Roma, Artem Dovbyk e Mats Hummels. Dovbyk, centravanti ucraino, e Hummels, ex Borussia Dortmund e ora in forza ai giallorossi dopo essere stato svincolato, completano il gruppo dei rappresentanti del campionato italiano.

Il Real Madrid guida la lista dei candidati al Pallone d'Oro con ben sei giocatori, tra cui spicca Kylian Mbappé, arrivato nel club questa estate. Potrebbe essere inclusa anche la figura di Toni Kroos, che ha annunciato il suo ritiro al termine degli Europei. Il Manchester City segue con quattro rappresentanti, tra cui Erling Haaland e Rodri. Inoltre, non manca Lamine Yamal, la giovane promessa del Barcellona, che ha brillato in questa stagione e ha contribuito alla vittoria della Spagna agli Europei.

Manuela Giugliano tra le candidate al Pallone d’oro femminile

Mentre la lista maschile per il Pallone d’Oro non include giocatori italiani, la selezione femminile presenta una novità con la presenza di Manuela Giugliano. La centrocampista della Roma è la prima italiana a essere nominata dal 2018, anno in cui è stato introdotto il premio anche per le donne. Tra le candidate spiccano Aitana Bonmatì, che punta a conquistare il secondo Pallone d’Oro consecutivo, e Alexia Putellas, vincitrice delle edizioni 2021 e 2022, che torna in lizza dopo un anno di assenza.

