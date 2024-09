Calciomercato dell’ultim’ora: Depay, Rabiot e Ramos tra gli svincolati di lusso

Calcio. Calciomercato. Nonostante la chiusura ufficiale del mercato avvenuta venerdì 30 agosto, alcune squadre, come la Roma, continuano a esplorare le opportunità tra i giocatori svincolati. I giallorossi, dopo aver puntato su Hermoso e Hummels, hanno anche considerato il ritorno di Kostas Manolas, sebbene quest’ultimo abbia successivamente smentito un possibile ritorno.

Tra i grandi nomi ancora senza contratto ci sono Adrien Rabiot, che ha detto di no al Milan e potrebbe essere accostato all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, e Sergio Ramos. Anche Simon Kjaer è nel mirino del Venezia, guidato da Eusebio Di Francesco. Altri giocatori da tenere d’occhio sono Keylor Navas, vicino al Monza, e Loris Karius, che vorrebbe restare in Italia accanto alla moglie Diletta Leotta. Inoltre, ci sono attaccanti di calibro internazionale come Memphis Depay, accostato al Corinthians, Ivan Perisic e Anthony Martial, svincolato dopo il suo periodo al Manchester United. Tutti questi giocatori rappresentano occasioni preziose che potrebbero essere sfruttate entro il 12 dicembre. (Continua a leggere dopo la foto)

Calciomercato, è caccia al grande affare

ATTACCANTI

MEMPHIS DEPAY – VALORE 10 MILIONI

Calciomercato. Tra i nomi di spicco tra gli attaccanti liberi c’è Memphis Depay. Dopo un periodo deludente con l’Atletico Madrid e una prestazione poco brillante all’Europeo, l’olandese è ora alla ricerca di una nuova opportunità a 30 anni. Dopo aver rifiutato due offerte da club spagnoli, Depay potrebbe iniziare una nuova avventura con il Corinthians in Brasile.

ANTHONY MARTIAL – VALORE 10 MILIONI

Dopo quasi un decennio al Manchester United, Anthony Martial è in cerca di una nuova destinazione. Nonostante non abbia trovato una nuova squadra durante la sessione estiva, il Lione e il Besiktas mostrano ancora interesse per il francese. Tuttavia, l’alto stipendio rimane un ostacolo significativo, che sta rallentando anche l’Aek Atene, che continua a lavorare per un possibile acquisto.

YUSUF YAZICI – VALORE 10 MILIONI

Yusuf Yazici, ex giocatore del Lille sotto la guida di Paulo Fonseca, è un nome noto per il tecnico portoghese. Nonostante le speculazioni che lo accostavano ai rossoneri durante l’estate, finora non ci sono stati sviluppi concreti e nessun accordo definitivo.

Gli altri svincolati:

Calciomercato. Tra gli attaccanti di spicco attualmente senza contratto figurano Choupo-Moting, ex giocatore del Bayern Monaco, e Ivan Perisic, recentemente svincolato dalla Dinamo Zagabria. Anche Wissam Ben Yedder, fino a poco tempo fa tesserato con il Monaco, è disponibile sul mercato. Tra le conoscenze della Serie A troviamo giocatori come Adam Ounas, M’Baye Niang, Mario Balotelli, Francesco Caputo e Mattia Destro. Non mancano neppure nomi come Success e Joao Pedro, quest’ultimo ex Cagliari che ha recentemente militato nel Gremio in prestito dal Fenerbahçe. Nonostante si fosse parlato di un possibile interesse della Salernitana, l’accordo non si è concretizzato. Infine, tra i liberi ci sono anche Rachid Ghezzal, ex Fiorentina, Ishak Belfodil, Mariano Diaz e Stefan Jovetic.



