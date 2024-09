Home | Nazionale, “coperta corta” per Spalletti: in 11 contro 10 nella partitella

Nazionale verso Francia-Italia, “coperta corta” per Spalletti nella partitella di oggi a Coverciano, stante l’assenza di Kean che sta recuperando da un affaticamento muscolare. La decisione del CT Luciano Spalletti di convocare solo 23 giocatori per le sfide della Nations League 2024-2025 contro Francia e Israele si è rivelata, dunque, meno efficace del previsto. Infatti, la squadra ha avuto problemi a formare due squadre complete per la partitella.

Con Moise Kean costretto al riposo per affaticamento muscolare, Spalletti ha schierato 23 giocatori, inclusi tre portieri. Di conseguenza, una delle due squadre ha dovuto giocare in inferiorità numerica, con undici contro dieci. Nella prima formazione, Donnarumma ha difeso la porta, con Gatti, Calafiori e Buongiorno in difesa. Cambiaso e Dimarco hanno giocato sulle fasce, mentre Fagioli ha agito da regista, supportato da Frattesi e Brescianini come mezzali. In attacco, sono stati schierati Raspadori e Zaccagni.

L’altra squadra, ridotta a dieci giocatori, è stata composta da Di Lorenzo, Okoli e Bastoni in difesa, davanti a Meret in porta. Bellanova e Udogie hanno coperto le fasce, mentre Ricci e Tonali hanno giocato a centrocampo, con Pellegrini come trequartista a sostegno di Retegui, unica punta.

La mancanza di Kean, unita alla presenza di tre portieri (Donnarumma, Vicario e Meret) tra i convocati, ha lasciato la squadra con soli 19 giocatori di movimento, insufficienti per una partitella a ranghi completi. La scelta di Spalletti, che in passato aveva convocato un numero maggiore di giocatori, sembra non aver favorito la preparazione della Nazionale per i primi impegni di Nations League. La sessione di oggi è iniziata in palestra, seguita da un torello di riscaldamento sul campo, prima di passare a partitelle su campo ridotto. Domani pomeriggio, la Nazionale sosterrà un’unica sessione di allenamento.