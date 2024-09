Nations League, perché è così importante per i Mondiali 2026

Calcio. Nations League. Il torneo europeo pensato per sostituire le classiche amichevole fra nazionali, acquisisce quest’anno un’importanza ancora maggiore. Oltre a mettere in palio il trofeo e i punti utili per il ranking, la Nations League potrebbe rappresentare una fondamentale opportunità per quelle nazionali che non riusciranno a qualificarsi per i Mondiali del 2026. (Continua a leggere dopo la foto)

La Serie A si ferma per la Nations League

La Serie A fa una pausa per la prima volta in stagione, dando spazio alla Nazionale, che torna in campo dopo la deludente eliminazione da Euro 2024. La squadra è pronta per le prime due gare della quarta edizione della Nations League. Quest’anno, oltre a mettere in palio il trofeo e a assegnare punti utili per il ranking, la Nations League potrebbe diventare un’importante opportunità per le nazionali che non riusciranno a qualificarsi per i Mondiali del 2026.

La possibilità degli spareggi

Il Mondiale del 2026 vedrà la partecipazione di 48 squadre, un aumento significativo rispetto alle edizioni precedenti. La UEFA avrà il compito di qualificare 12 squadre ai Mondiali e le quattro ulteriori squadre saranno decise tramite gli spareggi. Questi spareggi coinvolgeranno le seconde classificate dei gironi di qualificazione e le migliori quattro squadre della Nations League, a condizione che non abbiano già ottenuto un posto tra le prime due nella fase di qualificazione. Se una delle prime due posizioni nei gironi di qualificazione è già occupata, il posto per gli spareggi sarà attribuito alle migliori squadre rimaste nella Nations League.

Le 16 squadre coinvolte (12 seconde classificate e le migliori quattro della Nations League) saranno divise in quattro gruppi. Gli spareggi saranno organizzati con semifinali di andata e ritorno, seguite da finali di andata e ritorno, per determinare quali saranno le ultime quattro squadre a qualificarsi per il torneo mondiale.