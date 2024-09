Calcio. Juventus, ecco la lista Uefa: c’è più di una sorpresa. La Juventus di Thiago Motta sfiderà il PSV Eindhoven al suo ritorno in Champions League il 17 Settembre 2024 e nell’ultima sempre in casa il Benfica (29 Gennaio 2024). Da segnalare la sfida dello Stadium contro il Manchester City dell’11 dicembre e la gara del Villa Park contro l’Aston Villa di Emery il 27 Novembre 2024. In occasione di questi importantissimi scontri, la Juventus ha diffuso la lista Uefa per la Champions League 2024/25. Tantissimi i colpi di scena tra i 28 giocatori scelti da Motta. (Continua a leggere dopo le foto)

Sono 28, in totale, i giocatori scelti da Thiago Motta: 22 nella Lista A e 6 nella Lista B. Tra i primi, un po’ a sorpresa, è presente anche Arthur, nonostante sia a tutti gli effetti considerato un esubero e nonostante continui a essere in uscita. Assente come da previsioni, invece, Filip Kostic, anche lui in cerca di una sistemazione all’estero. Regolarmente presenti invece tutti i nuovi acquisti, da Douglas Luiz a Koopmeiners. LISTA A (1 PERIN, 3 BREMER, 4 GATTI, 5 LOCATELLI, 6 DANILO, 7 CONCEICAO, 8 KOOPMEINERS, 9 VLAHOVIC, 11 NICO GONZALEZ, 14 MILIK, 15 KALULU, 16 MCKENNIE, 17 ADZIC, 18 ARTHUR , 19 THURAM, 21 FAGIOLI, 22 WEAH, 23 PINSOGLIO, 26 DOUGLAS LUIZ, 27 CAMBIASO, 29 DI GREGORIO e 32 CABAL. LISTA B (10 YILDIZ, 36 ANGHELE’, 37 SAVONA, 38 DAFFARA, 40 ROUHI e 51 MBANGULA).