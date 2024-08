Convocati Spalletti Nations League, la lista dei 23 azzurri. Il ct della Nazionale sta rivoluzionando l’Italia dopo il deludente Europeo in Germania. In vista delle sfide contro Francia e Israele, valide per la Nations League 2024, il commissario tecnico della Nazionale ha convocato un gruppo di 23 giocatori, tre in meno rispetto all’Europeo 2024. Numerosi sono gli assenti rispetto alla squadra di giugno: oltre a Scamacca, infortunato, e Barella, fermo per un intervento otorinolaringoiatrico programmato a causa di sinusite, non sono stati chiamati Darmian, Mancini, Cristante, Folorunsho, Jorginho, El Shaarawy e Federico Chiesa, fresco di trasferimento al Liverpool.

𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 🇮🇹



La lista dei 2️⃣3️⃣ convocati del Ct Luciano Spalletti per i primi due impegni in Nations League 💙



▶️ https://t.co/3locCA2qrk#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/El4kfxe6YE — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) August 30, 2024

Okoli e Brescianini debuttano nel gruppo della Nazionale. Okoli ha lasciato l’Atalanta per il Leicester questa estate, mentre Brescianini si è unito all’Atalanta dopo una brillante stagione al Frosinone. Tonali ritorna dopo la squalifica, e si riuniscono al gruppo azzurro anche Moise Kean e Destiny Udogie.

Dopo un Europeo in cui l’Italia ha sperimentato vari cambiamenti di pelle e modulo, questa volta il commissario tecnico ha diramato una convocazione che lascia pochi dubbi sul sistema di gioco: solo quattro attaccanti, con Zaccagni come unico esterno d’attacco di ruolo. Al contrario, quattro terzini sono inclusi nel gruppo: Bellanova, Udogie, Dimarco e Cambiaso. Spalletti ripartirà dal 3-5-2.

Ecco la lista dei 23 convocati:

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario.

Difensori: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Okoli, Udogie.

Centrocampisti: Brescianini, Fagioli, Frattesi, Pellegrini, Ricci, Tonali.

Attaccanti: Kean, Raspadori, Retegui, Zaccagni.