Infortunio per Francisco Conceição: l’ala portoghese ha subito un problema muscolare durante l’allenamento odierno alla Continassa. Domani Conceição sarà sottoposto ad accertamenti presso il JMedical, ma dalle prime valutazioni sembra improbabile che possa essere disponibile per la partita contro l’Empoli, il 14 settembre alla ripresa dopo la sosta per gli impegni della Nations League. Secondo quanto ha appreso Gazzetta.it da fonti vicine alla Juventus, anche il suo debutto in Champions League contro il PSV è in dubbio. Resta da valutare il rientro in vista del big match contro il Napoli di Conte, previsto per il 21 o 22 settembre.

Francisco Conceição, nato il 14 dicembre 2002 a Braga, è un giovane talento portoghese, figlio dell’ex calciatore e allenatore Sérgio Conceição. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dello Sporting CP, per poi trasferirsi al Porto nel 2018, dove ha continuato la sua crescita fino al debutto in prima squadra nel febbraio 2021. Durante la sua permanenza al Porto, si è distinto per il dribbling, la velocità e la capacità di creare occasioni da gol come ala destra. Nel 2022 si è trasferito all’Ajax, firmando un contratto quinquennale. Nonostante il suo potenziale, nella sua prima stagione con l’Ajax ha trovato meno spazio da titolare, venendo spesso utilizzato come sostituto o nei campionati giovanili, come l’Eerste Divisie con lo Jong Ajax. Tuttavia, ha comunque mostrato sprazzi di talento nelle sue apparizioni in Eredivisie con la prima squadra.