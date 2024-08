Calciomercato Juventus ultime news, bianconeri scatenati con due colpi chiusi in un giorno. Dopo aver praticamente definito l’accordo con la Fiorentina per Nico Gonzalez, i bianconeri hanno raggiunto anche un’intesa con il Porto per Francisco Conceição. L’esterno portoghese arriverà in prestito secco per 7 milioni di euro, cifra che include anche il suo stipendio, con l’aggiunta di 2 milioni di euro in possibili bonus.

Il giovane talento, figlio d’arte, è atteso a Torino lunedì, dove si sottoporrà alle visite mediche con il club bianconero. Subito dopo, sarà a disposizione di Thiago Motta, completando così la campagna acquisti degli esterni offensivi della Juventus. Tra stasera e domani, anche Nico Gonzalez arriverà per effettuare i test e firmare il contratto.