Nico Gonzalez alla Juventus, è fatta: i dettagli dell’accordo tra bianconeri e Fiorentina. Finalmente ci siamo: Nico Gonzalez è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. In queste ore è stato raggiunto l’accordo tra i bianconeri e la Fiorentina, che, dopo settimane di trattative, si appresta a salutare l’esterno argentino. La Fiorentina incasserà circa 38 milioni di euro, tra quota fissa e bonus. L’accordo prevede un prestito oneroso da 8 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, più 5 milioni di bonus.

⚪️⚫️🇦🇷 Juventus are closing in on deal to sign Nico González from Fiorentina!



Fee will be €38m package add-ons included, long term deal.



Juventus and Fiorentina are fixing final details.



Juventus will sign at least one more winger with Sancho and Chico Conceição on list.