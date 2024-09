Home | Calciomercato Inter, Correa in uscita ma la strada è ancora in salita

Calcio. Calciomercato Inter. Il trasferimento di Joaquin Correa al Panathinaikos non andrà in porto. Nonostante sembrasse imminente e fosse stato raggiunto un accordo tra le parti, la trattativa è fallita nelle ultime ore. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Nazionale, “coperta corta” per Spalletti: in 11 contro 10 nella partitella

Leggi anche: Juventus, nuova tegola per Motta: infortunio per Francisco Conceição

Calciomercato Inter, niente Panathinaikos per Correa

Calciomercato Inter. Il motivo del fallimento dell’affare è legato ai tempi ristretti per completare la transazione. Infatti, la scadenza per la presentazione della lista dei giocatori per la Conference League era fissata per la sera del 4 settembre. Con la scadenza così ravvicinata, il Panathinaikos non è riuscito a registrare il giocatore in tempo.

Tuttavia, una cessione di Joaquin Correa non è da escludere. Recentemente, diversi club turchi hanno espresso interesse per l’attaccante, il cui contratto con l’Inter scade nel giugno 2025. Correa sta valutando le sue opzioni: restare all’Inter, dove è attualmente molto indietro nelle gerarchie, oppure lasciare definitivamente il club per iniziare una nuova avventura. Nella scorsa stagione, Correa è stato ceduto in prestito al Marsiglia, dove ha ottenuto solo 19 presenze senza segnare alcun gol. Inoltre, non è stato inserito nella lista per la Champions League dell’Inter e sembra improbabile che trovi molto spazio nella squadra quest’anno.