Italia Under 20, grande partita con la Romania. La classifica degli azzurrini in Elite League

L’Italia Under 20 di Corradi e Bonucci conquista la sua seconda vittoria consecutiva nella Elite League, travolgendo la Romania con un netto 4-1. Un successo che arriva grazie a un primo tempo strepitoso, con tre gol messi a segno tra il 23’ e il 41’, e a una rete finale di Anghelè su rigore.

La partita si sblocca al 23’ con il gol di Bakoune, che apre le danze per gli azzurrini. La Romania non riesce a reagire e l’Italia raddoppia al 30’ con Lipani, che porta il punteggio sul 2-0. La squadra di Corradi e Bonucci continua a spingere e, al 41’, arriva la terza rete con Kofler, che chiude di fatto il primo tempo con un comodo 3-0.

Nel secondo tempo, l’Italia non abbassa il ritmo e, al 56’, Anghelè trasforma un rigore con freddezza, siglando il 4-0. La Romania trova la rete della bandiera al 35’ con Trica, ma non basta per riaprire la partita. Il risultato si fissa quindi sul 4-1 per gli azzurrini.

Con questa vittoria, l’Italia sale al secondo posto del girone, portandosi a 10 punti in attesa dei risultati delle altre partite in programma, fra cui Polonia-Inghilterra e Turchia-Germania. Il prossimo impegno degli azzurrini è fissato per il 20 marzo 2025, quando affronteranno la Turchia in trasferta, un’altra opportunità per consolidare la propria posizione in classifica.

