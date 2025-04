Napoli, tegola per Conte: si ferma un attaccante, stagione finita?

Napoli, l’attesa è finita, ma il responso non è quello sperato. E Antonio Conte si rabbuia, perché non era davvero il momento di perdere un giocatore importante in fase offensiva proprio alla vigilia dello scatto finale verso lo scudetto. Tornano alla mente le lamentele del tecnico per il mancato arrivo del sostituto di Kvara in Gennaio, e forse a De Laurentiis fischiano le orecchie.

Il Napoli ha reso noto il bollettino medico su David Neres, uscito malconcio da un allenamento venerdì scorso. E le notizie non sono affatto buone: è stata riscontrata una lesione distrattiva al soleo della gamba sinistra. Un infortunio che potrebbe tenerlo fuori fino al termine della stagione. (continua dopo la foto)

In un primo momento si era parlato di semplice risentimento muscolare, lasciando aperto uno spiraglio di ottimismo tra i tifosi. Ma gli esami strumentali, effettuati oggi al Pineta Grande Hospital, hanno svelato una realtà ben più severa. Il muscolo colpito è il soleo, profondo e insidioso, spesso ostico nei tempi di recupero.

Neres aveva già saltato la trasferta contro il Monza, ma ora rischia di non rientrare più. Il club non ha comunicato tempistiche precise, ma con la fine del campionato fissata tra poco più di un mese, i margini sono ridottissimi. E vista la fragilità del giocatore, che è già stato fuori per problemi muscolari quest’anno, filtra un certo pessimismo sulle possibilità di recupero.

La domanda che circola tra i tifosi azzurri è una sola: tornerà in tempo? Antonio Conte, che considera Neres un’arma indispensabile nel suo scacchiere offensivo, potrebbe essere costretto a rinunciare al talento brasiliano proprio nella fase più delicata dell’anno. Anche se al posto del brasiliano, Raspadori ha fatto più che bene. (continua dopo la foto)

Il club, nel suo comunicato ufficiale, ha fatto sapere che il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. Ma è una corsa contro il tempo, perché ormai non manca molto alla fine di questa intensa stagione che vede ora i partenopei alla pari dell’Inter, ma con un calendario che li certifica come i favoriti d’obbligo per la conquista del tricolore. E sicuramente anche Neres, uno degli intoccabili di Conte, sarebbe servito.

