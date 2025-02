Napoli, il mercato è un thriller: difficoltà per un giocatore, ecco chi può arrivare al suo posto dalla Serie A

Il Napoli continua a sondare il mercato per offrire rinforzi a Conte, ma le operazioni last minute che la società partenopea sta conducendo con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della corsa scudetto riservano continui colpi di scena. E l’ultimo riguarda un attaccante della Serie A.

Contatto finale tra Napoli e Milan per Noah Okafor previsto tra poco.



Si attende l’ultimissimo ok per organizzare le visite mediche.



Prestito oneroso con diritto di riscatto. https://t.co/4EHCquHYYJ — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 3, 2025

Quando sembrava quasi fatta per l’esterno francese Saint-Maximin, il club di De Laurentiis ha incontrato resistenze che hanno fatto scattare un piano alternativo. E ora il nome accostato con sepre più insistenza agli azzurri è quello di Noah Okafor.

L’attaccante, il cui trasferimento in Germania era saltato dopo le visite mediche, potrebbe lasciare il Milan negli ultimi istanti della sessione invernale di calciomercato. Dopo il sondaggio dell’Atalanta, che ha la necessità di rimpiazzare l’infortunato Gianluca Scamacca, ora spunta l’opzione Napoli per il rossonero.

Napoli, il “piano C” per Conte è Okafor

Il Napoli, quindi, vira su Okafor dopo lo stop per Saint-Maximin. Il club partenopeo, che sta incontrando difficoltà nella trattativa per l’esterno francese, potrebbe ripiegare sull’attaccante svizzero del Milan. Okafor non rappresenta la prima scelta per Antonio Conte, ma piuttosto un’opzione di ripiego, considerata tra il piano C o D rispetto alle priorità individuate dall’allenatore.

Il Milan è disponibile a lasciar partire Okafor con la formula del prestito leggermente oneroso, con un diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. Restano da capire i margini di manovra nelle ultimissime ore di mercato e se il Napoli deciderà di affondare il colpo per l’ex Salisburgo.

