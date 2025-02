Home | Napoli, due “colpi” per lo scudetto: le trattative in chiusura, e c’è un nome a sorpresa

Il Napoli, a poche ore dalla chiusura del mercato di Gennaio, è alla ricerca di colpi decisivi per rincorrere lo scudetto. In particolare, due operazioni sembrano destinate a entrare nel vivo: quella per Allan Saint-Maximin e quella per il giovane difensore Pietro Comuzzo. I dettagli sono quasi definiti, ma il destino di entrambe le trattative è destinato a sciogliersi negli ultimi minuti.

L’affare che sta per concretizzarsi, un po’ a sorpresa, è quello che riguarda l’esterno d’attacco Allan Saint-Maximin. Il giocatore, attualmente al Fenerbahce, è di proprietà dell’Al-Ahli e sta per fare il grande salto verso Napoli. L’accordo con gli arabi è già stato raggiunto: 4 milioni di euro, prestito oneroso e stipendio del giocatore coperto.

La trattativa è in fase avanzata, ma rimane qualche ostacolo con il Fenerbahce, che ha già pagato sei mesi di stipendio al giocatore e ora cerca un “regalo” per mitigare la perdita di un calciatore che ha già salutato i compagni. Il Napoli non è disposto a fare concessioni extra, ma la situazione potrebbe risolversi in tempo per permettere a Saint-Maximin di prendere il posto di Kvaratskhelia.

L’altra trattativa che tiene col fiato sospeso i tifosi del Napoli è quella per il giovane difensore Pietro Comuzzo. Il 19enne della Fiorentina è un talento su cui gli azzurri hanno messo gli occhi da tempo, e l’offerta da 35 milioni di euro, strutturata in 5 milioni immediati, 25 a giugno e altri 5 di bonus, è stata formalizzata.

Ma il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non sembra intenzionato a cedere facilmente. La cifra proposta non basta per convincere il club viola, che punta a chiudere la trattativa a 40 milioni. Il Napoli, però, ha posto un limite chiaro: non andrà oltre i 35 milioni, ritenuti una cifra ragguardevole per un giovane con solo 24 presenze in Serie A.

Napoli, ultime ore di mercato decisive

L’offerta è seria, ma ora la palla passa alla Fiorentina. La chiusura del mercato è imminente, e il cronometro corre. Giovanni Manna, direttore sportivo del club, ha dichiarato che “stiamo lavorando” e ha confermato l’interesse per entrambi i giocatori, ma ha anche ribadito la necessità di rispettare i parametri economici imposti dalla società.

La giornata di oggi si preannuncia lunga e frenetica, con le ultime ore di trattativa che potrebbero riservare sorprese. In un mercato come quello di gennaio, ogni mossa può essere decisiva. Il Napoli ha messo in piedi operazioni importanti per rinforzare la squadra nella corsa per lo scudetto, ma il rischio è sempre dietro l’angolo.

La sensazione è che sia questione di limature: l’affare Saint-Maximin sembra quasi fatto, ma quello per Comuzzo potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. Insomma, come sempre accade nei colpi last minute, solo la sirena finale dirà se il Napoli avrà arricchito la propria rosa per puntare al titolo o se dovrà fare i conti con il mercato che scivola via senza i colpi desiderati.

