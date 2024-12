Home | Napoli, De Laurentiis apre il portafogli: per Gennaio in arrivo il campione dalla Premier

Aurelio De Laurentiis è pronto a rilanciare il Napoli con investimenti mirati per consolidare le ambizioni scudetto. Dopo aver assaporato il successo due anni fa, il patron azzurro sembra determinato a consegnare ad Antonio Conte una squadra ancora più competitiva. Per il mercato di gennaio, il presidente ha pianificato tre o quattro rinforzi di livello, puntando su un difensore centrale, un esterno, una mezzala e un attaccante di alto profilo come vice-Lukaku.

Il sogno per l'attacco del Napoli è Zirkzee. La chiave, per arrivare all'ex Bologna potrebbe essere Osimhen.



Il nigeriano sarebbe ancora nel mirino di United, Chelsea e Psg.



ADL vorrebbe i 75 milioni della clausola, ma sarebbe anche disposto a trattare.

Il nome in cima alla lista per rinforzare l’attacco è Joshua Zirkzee, l’ex Bologna attualmente al Manchester United. Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Manna, sta lavorando per intavolare una trattativa con i Red Devils e riportare il talento olandese in Italia.

Zirkzee, richiesto esplicitamente da Conte, sarebbe un innesto prezioso per un reparto offensivo che ha mostrato qualche difficoltà, complici la partenza di Victor Osimhen e l’assenza di un’alternativa di livello. Il futuro del nigeriano resta un tema cruciale per le strategie del Napoli.

L’attaccante, ora in Turchia, potrebbe lasciare definitivamente il club a gennaio. La clausola rescissoria di 75 milioni di euro imposta da De Laurentiis ha attirato l’interesse di squadre come Manchester United, PSG e Chelsea, tutte pronte a investire sul giocatore. Anche se il pesante ingaggio da 12 milioni di euro potrebbe rappresentare un ostacolo nelle trattative.

Oltre a Zirkzee, il Napoli sta sondando diversi nomi per rafforzare la rosa. Per la difesa, i principali obiettivi sono Jakub Kiwior, per il quale si valuta un prestito, e Ardian Ismajli. Sul taccuino di Manna ci sono anche profili come Dorgu, Bonny, Bijol e Tchatchoua, tutti giocatori che potrebbero portare qualità e profondità alla squadra di Conte.

Il Napoli si prepara a vivere un mercato invernale infuocato, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in Serie A. De Laurentiis vuole garantire a Conte gli strumenti per competere al massimo livello e riportare il tricolore al Maradona. La sensazione è che gli azzurri non si fermeranno qui: l’aria di scudetto spinge il club a puntare in alto e a rafforzare ogni reparto per una stagione da protagonisti.

