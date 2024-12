Home | Napoli, che tegola per Conte! Infortunio al ginocchio per Kvaratskhelia: quanto starà fuori

Antonio Conte nei guai. Durante la partita di domenica contro la Lazio, Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro in seguito a un contrasto di gioco. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale.

🔴 L’infortunio di #Kvaratskhelia è una brutta tegola per il #Napoli, chiamato a rilanciarsi subito dopo la doppia sconfitta in coppa in campionato contro la Lazio. Neres a sinistra non mi convince. Credo che sulla fascia mancina il brasiliano renda al massimo al 70 per cento del… pic.twitter.com/oPn1vYlNTS — Antonello Perillo (@anperillo) December 10, 2024

A comunicarlo è stato il Napoli attraverso una nota ufficiale: “Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito a un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro”.

Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l’iter riabilitativo”.

Nonostante il club abbia già avviato il percorso riabilitativo per il giocatore, non sono ancora stati resi noti i tempi di recupero. L’assenza del georgiano rappresenta una tegola importante per il Napoli, che dovrà riorganizzarsi in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League.

L’infortunio di Kvaratskhelia si aggiunge alle difficoltà che il club sta affrontando in una stagione particolarmente competitiva, lasciando l’allenatore Rudi Garcia a dover trovare nuove soluzioni tattiche per sopperire alla sua assenza.

