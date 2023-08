Il Napoli campione d’Italia riparte dalla trasferta di Frosinone, mentre per Milan e Inter ci sono partite insidiose. La Juventus va ad Udine, bel match tra Genoa e Fiorentina.

Leggi qui: Ecco il nuovo Napoli: Rudi, Kvara e fantasia

Leggi qui: Milan a caccia di un difensore: due nomi

Il Napoli riparte da Frosinone

Sulla carta gara facile per il Napoli, che riparte dalla sfida contro il Frosinone. I campioni d’Italia però affrontano l’incognita di una neopromossa, senza l’infortunato Kvaratskhelia. Tanta curiosità anche per vedere all’opera il nuovo Napoli di Rudi Garcia in un match ufficiale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Kvaratskhelia taglia verso l’area avversaria in un incontro di Serie A con il Napoli (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

Occhio alle sorprese

Il Milan rischia a Bologna perché ancora in fase di rodaggio. Attenzione però ai talenti in attacco, con Chukwueze sotto i riflettori. Discorso simile per l’Inter che ancora non ha sistemato tutti i tasselli e che potrebbe accusare la vivacità di un Monza apparso in forma nel Trofeo Berlusconi. Partita da over quella tra Fiorentina e Genoa, con Retegui in rampa di lancio. La Juventus gioca la prima di Serie A in questa stagione contro l’Udinese, a fari spenti e senza essere la favorita per lo scudetto dopo tanti anni di dominio.

Leggi anche: Facundo Gonzalez, le caratteristiche del nuovo giocatore della Juve