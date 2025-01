“Si erano sposati da poco”: muore in un incendio la moglie dello chef italiano – Una tragedia si è verificata alle Isole Vergini Britanniche: una donna è morta tra le fiamme della sua casa, anche se nessuno ha assistito all’incendio. Parliamo della moglie di un famoso chef di Giulianova, piccolo comune in provincia di Teramo, in Abruzzo. Quando sono arrivati i vigili del fuoco le fiamme erano già alte nell’abitazione. (continua a leggere dopo le foto)

Muore in un incendio la moglie dello chef italiano: “Si erano sposati da poco”

La donna morta era la moglie ventunenne di un noto chef di Giulianova, Christian Esposito, 36 anni, che lavora in uno dei più famosi ristoranti della zona, che circa cinque anni fa era andato via dalla sua città natale per trovare fortuna all’esterno. Un tremendo destino però ha segnato la sua vita. L’incendio, in cui ha perso la vita la moglie, che lui aveva sposato solo un anno fa, si è sviluppato il tre gennaio scorso. (continua a leggere dopo le foto)

Muore in un incendio la moglie dello chef italiano Christian Esposito

Christian Esposito era uscito per fare la spesa assieme ad alcuni amici e la moglie era rimasta da sola in casa. Giusto il tempo di fare gli acquisti e di tornare. Mentre arrivava a casa, lo chef ha avvertito l’acre odore del fumo e poi, a mano a mano, che si avvicinava all’abitazione, non poteva non fare a caso alle tante pattuglie della polizia e dei vigili del fuoco ancora al lavoro. Quando è stato informato di quanto successo, non era rimasto nulla della casa. All’interno di quest’ultima purtroppo, come dicevamo, c’era la moglie di Christian.

