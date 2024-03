Muore bruciata sulla poltrona di casa insieme al cane: come è successo

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. La trama dell’assurda vicenda sembra essere perfetta per una delle tante serie crime che possiamo guardare ogni sera in tv. Eppure questa volta è tutto vero. Una donna è morta bruciata su una poltrona della sua casa a Taranto insieme con il suo cane. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo la foto)

Taranto, muore bruciata sulla poltrona di casa con il cane

Nelle ultime ore si è consumata una tragedia che ha scosso la comunità di Martina Franca, in provincia di Taranto, Puglia. Come si legge su The social post, una donna ottantenne ha trovato la morte nella propria abitazione in circostanze particolarmente drammatiche. La vicenda ha avuto inizio nella giornata di domenica 24 Marzo 2024, quando i vicini, allarmati dall’assenza di risposte della donna, hanno deciso di lanciare l’allarme. Le Forze dell’Ordine, intervenute sul posto in contrada Giuliani, hanno scoperto che la donna era deceduta, seduta su una poltrona elettrica parzialmente consumata dalle fiamme insieme al suo cagnolino.

