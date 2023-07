4 turni a Mourinho: l’UEFA conferma la squalifica

L’UEFA ha respinto il ricorso presentato dalla Roma: confermate le quattro giornate di squalifica a José Mourinho dopo le le proteste contro l’arbitro Taylor in occasione della finale di Europa League persa contro il Siviglia. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Scamacca chiama la Roma: “Sono giallorosso e voglio lavorare con Mou”

Leggi anche: Roma, obiettivo Renato-Sanches: contatti con il Psg

Il tecnico della Roma, accompagnato da Tiago Pinto, osserva l’allenamento dei gaillorossi a Trigoria (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

José Mourinho si troverà costretto a stare lontano dalla panchina per le prossime quattro partite della Roma in Europa League. La decisione è stata presa dall’UEFA, che ha rigettato il ricorso presentato dal club giallorosso contro la sanzione disciplinare europea riguardante le dichiarazioni del tecnico portoghese nei confronti dell’arbitro Taylor, dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia.

Dopo le proteste in campo, Mourinho si era avvicinato anche all’arbitro nel sotterraneo dello stadio. Per quanto riguarda il club, è stata stabilita una trasferta vietata per un turno e una partita da giocare all’Olimpico con una capienza ridotta.

Le ultime dal mercato: l’attaccante

Prosegue la ricerca della Roma di un attaccante sul mercato. I profili accostati ai giallorossi sono stati diversi, ma probabilmente il preferito da Mourinho è quello di Alvaro Morata. L’ex Juventus piace molto anche all’Inter e nelle prossime settimane potrebbe intensificarsi questo derby italiano di mercato. L’attaccante tornerebbe volentieri nello Stivale. Il nodo clausola però potrebbe mettere i bastoni tra le ruote dei club.