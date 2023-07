Gianluca Scamacca diretto nell’esprimere i propri desideri. Il centravanti non ha nascosto la propria passione per la Roma e ha parlato del proprio futuro. Tra gli obiettivi c’è anche quello di lavorare in squadra con José Mourinho, che da tempo ha chiesto un altro attaccante alla società giallorossa.

Scamacca tifoso della Roma

Lo stesso giocatore si è esposto dichiarando amore per Roma e per i giallorossi. Come noto, il ragazzo è legato alla capitale per motivi familiari e tornerebbe volentieri in Italia. L’avventura al West Ham, per quanto vincente in Conference League, non è stata entusiasmante. Gli inglesi però non sono disposti a cederlo in prestito e aspettano un’offerta ufficiale da parte della Roma nei prossimi giorni. La palla ora passa al club capitolino per l’affondo decisivo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gianluca Scamacca in campo nel corso della gara contro Malta per Euro 2024 (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Obiettivo di mercato della Roma

Scamacca rientra tra gli obiettivi di mercato. Mourinho ha chiesto un attaccante che possa essere una valida alternativa ad Abraham, possibilmente da avere a disposizione entro fine luglio. La società si sta muovendo su questo fronte, ma non è disposta a sborsare i 25 milioni di euro chiesti dagli Hammers. Lo stesso Mourinho nei prossimi giorni potrebbe chiamare l’attaccante per spingerlo a forzare la mano con gli inglesi, in modo da ottenere uno sconto sul cartellino o il prestito con diritto di riscatto. La Roma tuttavia deve fare attenzione al bilancio, dopo la multa della UEFA per non essere rientrata nei parametri entro il 30 giugno di quest’anno.

