Christian Pulisic inizia oggi la propria avventura da nuovo giocatore del Milan: arrivo questa mattina (ore 10) a Malpensa per il calciatore americano con passaporto croato che due ore dopo (12) si è recato presso la clinica La Madonnina in via Quadronno per sostenere la prima parte di visite mediche con i rossoneri.

Leggi anche: Pulisic al Milan: domani visite mediche e firma

Leggi anche: Niente Milan per Icardi: torna al Galatasaray

Nel pomeriggio Pulisic concluderà l’iter sanitario con le idoneità sportive e si recherà a Casa Milan per sottoscrivere il contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 2027 con uno stipendio di 4 milioni di euro a stagione. Operazione da 20 milioni per i rossoneri che si sono assicurati un altro ex Chelsea a titolo definitivo dopo l’arrivo, già ufficiale, di Loftus-Cheek. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Christian Pulisic in USA-Canada. (Photo by Omar Vega/Getty Images)

Le prime parole di Pulisic da rossonero

“Sono molto felice di essere qui” ha affermato direttamente da Malpensa il nuovo giocatore rossonero che ha anche spiegato come poter giocare in un club leggendario come il Milan lo rende felice e trepidante di iniziare. Pulisic diventa così il quarto rinforzo estivo dei rossoneri dopo gli acquisti già ufficiali di Marco Sportiello, Luka Romero e Ruben Loftus-Cheek. Capitano della Nazionale americana, Pulisic giunge in Serie A dopo aver giocato in Bundesliga (BVB) e Premier League (Chelsea). In rossonero andrà a ricoprire idealmente il vuoto lasciato dalla partenza di Brahim Diaz, tornato al Real Madrid.