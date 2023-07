Il nuovo acquisto rossonero Ruben Loftus-Cheek ha rilasciato le sua prima dichiarazioni da giocatore del Milan ai microfoni dei canali telematici del Diavolo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Ruben Loftus-Cheek presentazione Milan. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Le prime dichiarazioni di Loftus-Cheek

Loftus-Cheek è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista inglese ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni dei canali telematici rossoneri: “Ho sempre voluto venire al Milan, ho già sentito da avversario cosa voglia dire giocare a San Siro e l’atmosfera che sa darti. Dopo 20 anni di Chelsea, inizia per me un nuovo capitolo. Ed è un onore farlo indossando questa maglia”.

Il nuovo numero 8 del Diavolo rivela anche i giocatori del Milan con cui ha già parlato, a partire dal suo amico, connazionale ed ex compagno di squadra Tomori: “Fikayo mi ha detto che se fossi arrivato qui, avrei capito quanto è grande il club e la sua storia”. Anche Leao ha scritto all’ex centrocampista del Chelsea: “Un paio di settimane fa mi ha scritto Leao: sta giocando al livello dei migliori del mondo e potrà continuare a migliorare. Sarà bello condividere il campo con lui”.

Per quanto riguarda il ruolo in campo, Loftus-Cheek ha subito dimostrato grande flessibilità. Queste le sue parole: “Sono abituato a giocare in molti ruoli. Credo che il ruolo in cui possono essere più efficace sia a centrocampo, giocando box-to-bocin modo da poter arrivare in area e segnare, ma anche tornare indietro e difendere con la mia fisicità. E’ quello che voglio fare in Serie A”.