Niente Milan per Icardi: torna al Galatasaray

Tramonta definitivamente l’ipotesi di un possibile approdo di Mauro Icardi al Milan. Il centravanti argentino, rientrato al Psg dopo il prestito in Turchia, ha infatti accettato di fare ritorno al Galatasaray ma questa volta a titolo definitivo. Il club giallorosso ha infatti ricevuto ieri il sì dei parigini all’offerta da 10 milioni di euro effettuata nei giorni scorsi, per l’ex Inter contratto fino al 2026 da 10 milioni di euro netti più bonus a stagione.

Il binomio tra Galatasaray e Icardi si rinnova dunque a poche settimane di distanza dalla precedente separazione. Un’occasione in più per l’argentino di rilanciare la propria carriera dopo l’ottima annata conclusa nella Superliga turca con 22 reti e 7 assist in appena 26 gare disputate. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

ANKARA, TURKEY – MAY 30: Mauro Icardi of Galatasaray celebrates during the Super Lig match between MKE Ankaragucu and Galatasaray on May 30, 2023 in Ankara, Turkey. (Photo by Adem Kabayel/ dia images/Getty Images)

Il Milan si era mosso per Icardi

Su Mauro Icardi nelle scorse settimana si era palesato anche il Milan che però non è andato oltre un mero sondaggio con il Paris Saint-Germain e l’entourage del giocatore: troppo alte le richieste di ingaggio da parte dell’attaccante argentino che ha accettato di trasferirsi in Turchia in cambio di 10 milioni di euro netti l’anno. Nessun ritorno in Italia dunque per il compagno di Wanda Nara che ritornerà in Turchia, questa volta però per restarci.