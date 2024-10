MotoGP, Andrea Iannone torna alle gare: ora è ufficiale

Andrea Iannone farà il suo ritorno in MotoGP per la penultima gara della stagione in Malesia, dove sostituirà Fabio Di Giannantonio, costretto a chiudere la stagione anticipatamente a causa di un’operazione alla spalla. Il pilota italiano, noto come “The Maniac“, rientrerà a Sepang 5 anni dopo la sua ultima gara.

Andrea Iannone al #MalaysianGP della #MotoGP in sostituzione di Fabio Di Giannantonio, adesso è ufficiale.



"Guidare la moto campione del mondo è emozionante. La MotoGP è la moto più tecnologica e performante, sono onorato che abbiano pensato a me e mi sono sentito di cogliere… pic.twitter.com/34CUekrOOW — Alessio Piana (@AlessioPiana130) October 28, 2024

Dopo giorni di speculazioni, il team VR46 ha confermato che Iannone salirà in sella alla Ducati per il Gran Premio di Sepang, a cinque anni esatti dalla squalifica per doping che lo aveva allontanato dalla top class del Motomondiale.

L’ultima volta che Iannone aveva gareggiato in MotoGP risale al novembre 2019, proprio sul circuito di Sepang, dove un test antidoping aveva segnato l’inizio della sua sospensione. Oggi, dopo una pausa durata cinque anni e una stagione brillante in Superbike, il pilota di Vasto torna sullo stesso circuito per rimettersi alla prova nella classe regina.

MotoGP, Iannone e un ritorno emozionante

Da inizio 2024, Iannone ha corso in Superbike con la Ducati Panigale del Team Pata Go Eleven, ottenendo cinque podi e una vittoria in Gara 1 ad Aragón.

Il 2025 lo vedrà ancora impegnato in SBK con lo stesso team, ma per il momento “The Maniac” è pronto a riaffrontare il Motomondiale e a competere al fianco dei migliori piloti, in una gara che potrebbe riservare sorprese, come ai vecchi tempi.

