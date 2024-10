MotoGP Thailandia, Bastianini trionfa nella gara sprint davanti a Martin e Bagnaia

MotoGP Thailandia gara sprint, vince Enea Bastianini dopo una gara sensazionale sempre al comando fin dalla partenza. Il romagnolo trionfa nella sprint race del Gran Premio della Thailandia a Buriram, imponendosi con una performance eccezionale che gli permette di dominare la gara, il terz’ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024.

Dietro di lui, Jorge Martin e Francesco Bagnaia completano il podio, con Martin che consolida il proprio vantaggio nella classifica generale a +22 punti su Pecco. Impressionante il risultato complessivo per Ducati, che piazza ben otto moto nelle prime otto posizioni, confermando la sua supremazia in questa fase della stagione.

La cronaca della gara sprint

La sprint race di Buriram inizia con un contatto tra Martin e Bagnaia, che favorisce Enea Bastianini. Ne approfitta subito per portarsi al comando, seguito dal compagno di squadra, poi Marquez e Acosta, con Martin che sorpassa quest’ultimo al secondo giro dei tredici previsti. Avvio complicato per Bezzecchi, che dalla quarta posizione in griglia scivola al decimo posto già al terzo giro, mentre Quartararo, partito sesto, si ritrova quattordicesimo. Acosta finisce fuori gara per una caduta alla curva due. Martin, intanto, torna competitivo e supera Marquez, puntando poi Bagnaia mentre Bastianini tenta di creare un gap. La situazione si stabilizza a metà gara: Marquez rimane quarto, pronto a sfruttare eventuali errori dei primi tre, mentre Alex Marquez e Binder seguono più staccati.

Martin sorpassa anche Bagnaia e cerca di ridurre la distanza da Bastianini, pur sotto il rischio di penalità per aver già ricevuto un warning sui track limits. Nel finale, però, Bastianini è solido e chiude in bellezza, conquistando la vittoria nella Sprint, mentre Martin si deve accontentare della seconda posizione davanti a Bagnaia.

Leggi anche: