Home | MotoGP Thailandia, Marquez in testa: “Sto rischiando molto per stare davanti a Martin e a Bagnaia”



MotoGP Thailandia, Marc Marquez ha dominato le prove del venerdì con un giro record di 1’29.165. Il pilota spagnolo sta dimostrando ancora una volta di essere competitivo non solo per il podio, ma anche per la vittoria finale in questa importante tappa che segna l’avvicinamento alla fine della stagione.

Thailand 🫶 Marc Marquez pic.twitter.com/B7TDba2J7Z — MotoGP on TNT Sports (@motogpontnt) October 25, 2024

Marquez ha ammesso che il livello di rischio che deve prendere per stare al passo con i rivali Jorge Martin e Pecco Bagnaia è molto elevato, il che rende possibili eventuali errori. Il campione iberico è consapevole della sfida che lo attende: “Sia Martín che Pecco stanno alzando l’asticella molto in alto,” ha detto. La sua strategia, in ogni caso, non punta a indurre i rivali all’errore, bensì a tenere il suo ritmo.

“Sto rischiando molto per cercare di essere lì con loro. Il giro di oggi è stato davvero buono, ma l’obiettivo realistico è cercare di partire dalla seconda fila.” Nonostante l’intensità della competizione, Marquez ha una visione chiara sui risultati da raggiungere. Con tre vittorie all’attivo quest’anno, è vicino a eguagliare le quattro vittorie che Enea Bastianini ha ottenuto con Gresini lo scorso anno, ma per il pilota spagnolo la continuità è la vera priorità.

“Più vittorie arrivano meglio è, ma ciò che conta è mantenere la costanza che sto dimostrando da quando siamo stati in Austria.” Il venerdì è un giorno importante per Marquez, per riuscire a percepire il potenziale per il weekend di gara. Con il record ottenuto in Thailandia, sembra che la strada per il podio sia aperta.

MotoGP, Marquez: “La rimonta per il titolo è impossibile”

“In Austria abbiamo fatto un salto di qualità. La base che abbiamo trovato ci ha permesso di adattarci su tre circuiti diversi senza toccare quasi nulla. È importante poter lavorare e concentrarsi sulle gomme, sfruttando al meglio la situazione.” Con tre gare e 111 punti in palio, Marquez non si fa illusioni sulla possibilità di contendere il titolo.

“No, è impossibile, ci sono due piloti davanti, se fosse uno… magari. Ma se guido come oggi, è più probabile che faccia errori io piuttosto che loro”. Marquez sa bene che ogni errore potrebbe costargli caro, ma la sua determinazione rimane inalterata, con l’obiettivo di concludere la stagione al meglio delle sue possibilità.

