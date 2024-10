MotoGP Thailandia, Bagnaia carico: “Missione recuperare punti, posso farcela”

Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica, arriva al GP della Thailandia con fiducia e determinazione, convinto di poter colmare il divario di 20 punti che lo separa dall’attuale leader del campionato, Jorge Martin. Con sole tre gare e altrettante Sprint ancora da disputare, Bagnaia si mostra comunque ottimista riguardo alle sue possibilità di rimonta.

Pecco Bagnaia unfazed by championship standings: “20 points is not a huge gap” 🗣️🏆#MotoGP #ThaiGP https://t.co/tt2jACROrg — Crash MotoGP (@crash_motogp) October 24, 2024

“La pista qui è più adatta a me rispetto a Phillip Island. La missione è recuperare terreno”, ha dichiarato il pilota Ducati nella conferenza stampa pre-gara, consapevole dell’importanza cruciale di questo round. Bagnaia non si lascia scoraggiare dal distacco, considerando che, con l’introduzione delle gare Sprint, il sistema di punteggio offre maggiori opportunità di guadagnare (o perdere) punti rapidamente.

“Due anni fa sarebbe stato più difficile recuperare uno svantaggio simile, ma ora con le Sprint tutto cambia. Venticinque punti si guadagnano o si perdono con grande facilità“, ha sottolineato. Il suo approccio alla gara rimarrà invariato: “Devo fare di più, ma la mia strategia sarà la stessa di sempre. Che si tratti di inseguire o essere inseguito non cambia”.

Bagnaia si sente particolarmente a suo agio sul circuito di Buriram, a differenza della trasferta australiana, dove ha dovuto gestire una situazione complicata con le gomme. “In Australia abbiamo sbagliato direzione sabato e ho dovuto rallentare domenica a causa dell’usura delle gomme. Qui il nostro potenziale è più alto”, ha affermato, convinto che tracciato e gomme lavoreranno a suo favore.

Nonostante Martin abbia trionfato in Thailandia l’anno scorso, Bagnaia è consapevole delle proprie possibilità: “Non dico che lui non sia veloce, ma altri piloti sono forti su questa pista, e penso che, per vari motivi, sia un po’ più dalla mia parte questa volta”. Alla vigilia della gara, a Bagnaia è stato chiesto anche un commento sul possibile ritorno di Andrea Iannone in MotoGP, in sostituzione di Di Giannantonio nelle ultime gare della stagione.

Il campione del mondo in carica ha espresso rispetto per l’esperienza di Iannone, ma ha ammesso che avrebbe preferito vedere Nicolò Bulega su quella sella. “Speravo di vedere Nicolò su quella moto, quando hai l’opportunità di guidare una MotoGP devi coglierla. Iannone si divertirà sicuramente, anche se la Ducati di oggi è molto diversa da quella del 2016″.

